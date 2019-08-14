Засідання Кабміну проводить Гройсман. Фото: Politolog.net

https://racurs.ua/ua/n125524-zasidannya-kabminu-provodyt-groysman-translyaciya.html

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Кабінет міністрів України зібрався на засідання після двотижневої перерви. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повернувся з відпустки.

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Засідання Кабміну стартувало об 11.40, свідчить онлайн-трансляція заходу.

Очікувалося, що сьогодні міністри розглянуть питання звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київміськдержадміністрації. Але, як заявив сьогодні спікер прем'єр-міністра Василь Рябчук, це питання вже обговорювалося з чиновниками і було вирішено не розглядати звільнення Кличка нинішнім складом уряду.

Нагадаємо, звільнення Кличка ініціював президент Володимир Зеленський. Його офіс звернувся до Кабміну з вимогою усунути мера столиці від керівництва КМДА. В Офісі президента стверджували, що це рішення є формальністю, оскільки з обранням нового президента всі голови місцевих адміністрацій мають звільнитися. Кличка ж на посаду глави КМДА влітку 2014 року призначив екс-президент Петро Порошенко.