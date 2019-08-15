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У Лондоні біля будівлі МВС стався збройний напад. Фото: Evening Standard

У Лондоні біля будівлі МВС стався збройний напад (ФОТО)

15 сер 2019, 17:45
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Збройний напад у Великій Британії стався сьогодні, 15 серпня, біля Хоум-офісу в самому центрі Лондона. Внаслідок нападу одна людина дістала важкі ножові травми.

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Після інциденту було затримано й спроваджено до поліцейської дільниці головного підозрюваного у вчиненні нападу. Ним виявився 29-літній співробітник Хоум-офісу. Поліція вилучила у нього балончик зі сльозогінним газом. Про це повідомляє Evening Standard.

Поранення дістав чоловік 60 років, але загрози його життю наразі немає. Він зайшов до приймальні Міністерства внутрішніх справ у пошуках допомоги після того, як був поранений на вулиці.

Лондонська поліція розслідує напад, встановлюючи мотиви зловмисника, але версія терористичної атаки не розглядається.

У Лондоні біля будівлі МВС стався збройний напад. Фото: Evening Standard

У Лондоні біля будівлі МВС стався збройний напад. Фото: Evening Standard

У Лондоні біля будівлі МВС стався збройний напад. Фото: Evening Standard

У Лондоні біля будівлі МВС стався збройний напад. Фото: Evening Standard


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