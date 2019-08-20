Екзопланета LHS 3844b непридатна для земного життя. Фото: md-eksperiment.org

https://racurs.ua/ua/n125740-ekzoplaneta-lhs-3844b-neprydatna-dlya-zemnogo-jyttya-astronomy.html

Ракурс

Екзопланета LHS 3844b непридатна для земного типу життя.

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Планета стала мертвою внаслідок випромінювання зірки, яка розташована близько неї. Однак, ймовірно, 49 світлових років тому атмосфера у «темної» планети все ж була. Про це повідомляє журнал Nature.

Астрономи провели понад 100 годин спостережень за допомогою телескопа Spitzer та дійшли висновку, що у екзопланети LHS 3844b, яка обертається біля червоного карлика класу М, немає атмосфери. Таким чином, життя земного типу на ній неможливе.

Як відомо, цю планету у вересні 2018 року відкрив новий орбітальний телескоп TESS. LHS 3844b знаходиться в 48,6 світлових роках від Землі та має радіус в 1,3 рази більше нашої планети. Рік на ній триває всього 11 земних годин, так як до її світила — лише 0,006 астрономічних одиниць. Для порівняння, відстань від Землі до Сонця лише 900 тис. км. Червоний карлик LHS 3844 в 6,5 разів легший від Сонця та в п’ять разів менший його за габаритами.

Науковці заявляють, що планета втратила атмосферу під впливом випромінювання зірки. Сонячна сторона LHS 3844b прогрівається до 770 ° за Цельсієм.

Нагадаємо, вчені NASA дійшли висновку, що в далекому минулому Юпітер міг поглинути велику планетезималь (планетарний зародок, з котрого формуються «повноцінні» планети).