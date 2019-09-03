Голосування в Раді. Фото: Відомості

https://racurs.ua/ua/n126252-verhovna-rada-stalo-vidomo-yaka-frakciya-nayaktyvnishe-pracuvala-pid-chas-pershoyi-sesiyi.html

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Під час першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання народні депутати 175 разів голосували.

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Майже всі питання були підтримані парламентом. Не пройшли голосування лише за обрання Нестора Шуфрича заступником голови Верховної Ради (48 голосів), Мустафи Джемілєва (59 голосів за) та Ірини Констанкевич (49 голосів). Про це 3 серпня повідомляє «Чесно».

Найвищий рівень участі в голосуваннях у нардепів від «Слуги народу» — майже 96%. Друга сходинка за політиками від групи «За майбутнє" - 37%. До цієї групи увійшли переважно самовисуванці та народні депутати ВРУ восьмого скликання.

Найменше голосувала фракція «Опозиційний блок — За життя». Ці нардепи не голосували у 94% разів.

Після опівночі, 30 серпня, найбільше голосували нардепи «Слуги Народу» (96%), голосування нардепів групи «За майбутнє" знизилося до 27%, ВО «Батьківщина» і позафракційні — до 15%, фракції «ЄС» і «Голос» — на рівні 1−2%.

Також стало відомо, як голосували нардепи за призначення Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України, за формування нового уряду, як підтримали постанову про недоторканість.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України розпочала другу сесію дев’ятого скликання. Парламент розглядає у другому читанні законопроекту № 7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції щодо недоторканності народних депутатів України.