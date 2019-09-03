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Ракурс
Голосование в Раде. Фото: Ведомости

Верховная Рада: стало известно, какая фракция активнее всего работала во время первой сессии (ИНФОГРАФИКА)

3 сен 2019, 11:01
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Во время первой сессии Верховной Рады девятого созыва народные депутаты голосовали 175 раз.

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Почти все вопросы были поддержаны парламентом. Не прошли голосования только за избрание Нестора Шуфрича заместителем председателя Верховной Рады (48 голосов), Мустафы Джемилева (59 голосов) и Ирины Констанкевич (49 голосов). Об этом 3 августа сообщает «Честно».

Самый высокий уровень участия в голосованиях у нардепов от «Слуги народа» — почти 96%. Вторая ступенька за политиками от группы «За будущее» — 37%. В эту группу вошли преимущественно самовыдвиженцы и народные депутаты ВРУ восьмого созыва.

Меньше всего голосовала фракция «Оппозиционный блок — За жизнь». Эти нардепы не голосовали в 94% раз.

После полуночи, 30 августа, больше всего голосовали нардепы «Слуги Народа» (96%), голосование нардепов группы «За будущее» снизилось до 27%, ВО «Батькивщина» и внефракционные — до 15%, фракции «ЕС» и «Голос» — на уровне 1−2%.

Инфографика: Честно

Также стало известно, как голосовали нардепы за назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины, формирование нового правительства, как поддержали постановление о неприкосновенности.

Инфографика: Честно

Инфографика: Честно

Инфографика: Честно

Напомним, 3 сентября Верховная Рада начала вторую сессию девятого созыва. Парламент рассматривает во втором чтении законопроекта № 7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

Источник: Ракурс


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