Голосование в Раде. Фото: Ведомости

https://racurs.ua/n126252-verhovnaya-rada-stalo-izvestno-kakaya-frakciya-aktivnee-vsego-rabotala-vo-vremya-pervoy-sessii.html

Ракурс

Во время первой сессии Верховной Рады девятого созыва народные депутаты голосовали 175 раз.

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Почти все вопросы были поддержаны парламентом. Не прошли голосования только за избрание Нестора Шуфрича заместителем председателя Верховной Рады (48 голосов), Мустафы Джемилева (59 голосов) и Ирины Констанкевич (49 голосов). Об этом 3 августа сообщает «Честно».

Самый высокий уровень участия в голосованиях у нардепов от «Слуги народа» — почти 96%. Вторая ступенька за политиками от группы «За будущее» — 37%. В эту группу вошли преимущественно самовыдвиженцы и народные депутаты ВРУ восьмого созыва.

Меньше всего голосовала фракция «Оппозиционный блок — За жизнь». Эти нардепы не голосовали в 94% раз.

После полуночи, 30 августа, больше всего голосовали нардепы «Слуги Народа» (96%), голосование нардепов группы «За будущее» снизилось до 27%, ВО «Батькивщина» и внефракционные — до 15%, фракции «ЕС» и «Голос» — на уровне 1−2%.

Также стало известно, как голосовали нардепы за назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины, формирование нового правительства, как поддержали постановление о неприкосновенности.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада начала вторую сессию девятого созыва. Парламент рассматривает во втором чтении законопроекта № 7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.