​Массовое отравление в Киеве: студенты попали в больницу из-за шаурмы. Фото: sharij.net

https://racurs.ua/n126250-massovoe-otravlenie-v-kieve-studenty-popali-v-bolnicu-iz-za-shaurmy.html

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Массовое отравление в Киеве произошло 2 сентября. Семь студентов попали в больницу с отравлением после того, как съели шаурму, купленную в уличном киоске.

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О госпитализации студентов в полицию сообщили около 22.00. Известно, что все пострадавшие приобрели шаурму в одном и том же месте. Речь идет о киоске, расположенном на улице Борщаговской, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

У всех пострадавших врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Все они находятся в больничных заведениях одного из столичных вузов. Сами пациенты рассказали, что плохо им стало после употребления шаурмы.

В полиции начали проверку информации. К точке продажи шаурмы была направлена следственно-оперативная группа. Сейчас в полиции определяются с правовой квалификацией происшествия.

Накануне массовое отравление шаурмой произошло в Одесской области. В поселке Авангард Овидиопольского района в больницу попали 37 человек, среди которых девять детей.

Также напомним, что в начале августа произошло массовое отравление во Львовской области. Здесь в больницы попали люди, которые употребляли пищу на поминальном обеде в селе Шумяч Турковского района.