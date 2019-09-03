Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
​Массовое отравление в Киеве: студенты попали в больницу из-за шаурмы. Фото: sharij.net

​Массовое отравление в Киеве: студенты попали в больницу из-за шаурмы

3 сен 2019, 11:05
999

Массовое отравление в Киеве произошло 2 сентября. Семь студентов попали в больницу с отравлением после того, как съели шаурму, купленную в уличном киоске.

Loading...

О госпитализации студентов в полицию сообщили около 22.00. Известно, что все пострадавшие приобрели шаурму в одном и том же месте. Речь идет о киоске, расположенном на улице Борщаговской, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

У всех пострадавших врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Все они находятся в больничных заведениях одного из столичных вузов. Сами пациенты рассказали, что плохо им стало после употребления шаурмы.

В полиции начали проверку информации. К точке продажи шаурмы была направлена следственно-оперативная группа. Сейчас в полиции определяются с правовой квалификацией происшествия.

Накануне массовое отравление шаурмой произошло в Одесской области. В поселке Авангард Овидиопольского района в больницу попали 37 человек, среди которых девять детей.

Также напомним, что в начале августа произошло массовое отравление во Львовской области. Здесь в больницы попали люди, которые употребляли пищу на поминальном обеде в селе Шумяч Турковского района.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рада меняет Конституцию по требованию Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Рада на вечернем заседании 3 сентября продолжила рассмотрение проектов законов, которые в парламент подал глава государства Владимир Зеленский. В повестке дня осталось рассмотреть несколько законопроектов, изменяющих Основной закон

Новости Украины
15:50

Скандального судью Татькова снова уволили из Высшего хозяйственного суда

Скандального судью Татькова 3 сентября уволили из Высшего хозяйственного суда. Это произошло на заседании Высшего совета правосудия. Увольнение произошло из-за нарушения судьей требований относительно несовместимости

Правовые новости
15:36

Авиакатастрофа MH-17: суд продлил арест главному свидетелю по делу

Бывший руководитель противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации ДНР Владимир Цемах остался под стражей: суд в Киеве продлил срок ареста подозреваемого по делу авиакатастрофа MH-17 над Донбассом

Новости Украины
13:18
Новости партнеров
Загрузка...