Головні новини за 3 вересня: Рада підтримала зняття недоторканності народних депутатів та розглянула зміни до Конституції

Сьогодні Рада підтримала законопроект про зняття депутатської недоторканості, фото: Офіс президента

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Під час свого сьогоднішнього засідання Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроект «Про зняття недоторканності з народних депутатів України» № 7203. За відповідне рішення проголосували 373 народні обранці.

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Президент України Володимир Зеленський, прийшовши сьогодні на засідання парламенту, нагадав депутатам, що вони працюють у Верховній Раді, а не бандитській «маліні», у якій можна перечекати відповідальність за скоєні злочини.

Верховна Рада має намір наділити президента новими кадровими повноваженнями. Парламент подав до Конституційного суду законопроект про отримання президентом права утворювати незалежні регуляторні органи, призначати та звільняти голів ДБР та НАБУ.

Голова фракції партії «Голос» Сергій Рахманін сьогодні заявив, що президент України має намір підпорядкувати собі силові структури. Рахманін наголосив, що такого пункту в передвиборчій програмі Зеленського не було.

Також депутати сьогодні ухвалили рішення спрямувати до Конституційного суду президентські законопроекти про народну законодавчу ініціативу, призначення декількох уповноважених парламенту, зменшення кількості народних депутатів, припинення повноважень депутата за прогули, скасування адвокатської монополії та про можливість створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився повністю закрити державний кордон з Україною. Це рішення він аргументував нібито потоком зброї з української території. При цьому він назвав українців братами Білорусі та близькими людьми.