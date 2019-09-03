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Ракурс
Сесійна зала Верховної Ради, фото: «5 канал»

Депутати підтримали законопроект Зеленського про консультативні та інші допоміжні органи Ради

3 вер 2019, 20:19
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Верховна Рада під час своєї сьогоднішньої сесії підтримала проект постанови про внесення до порядку денного та направлення до Конституційного Суду для одержання висновку щодо відповідності вимогам Основного закону президентського законопроекту № 1028, котрий передбачає внесення змін до ст. 85 Конституції щодо можливості створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради.

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За цей законопроект проголосували 264 народні обранці, проти — 23 депутати. Ще 35 народних обранців утрималися, не голосували — 42.

За словами представника президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федора Веніславського, котрий представляв цей законопроект у парламенті, пропонується внести зміну до ст. 85 Конституції, доповнивши її нормою, котра передбачає можливість створення відповідних органів у межах коштів, передбачених у Держбюджеті.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні підтримала президентський законопроект, котрий передбачає розширення переліку підстав, у зв’язку з якими можуть бути достроково припинені повноваження народного депутата. Так, припиняти повноваження депутата пропонується за неособисте голосування та прогули.

Джерело: Ракурс


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