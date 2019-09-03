Сесійна зала Верховної Ради, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n126284-deputaty-pidtrymaly-zakonoproekt-zelenskogo-pro-konsultatyvni-ta-inshi-dopomijni-organy-rady.html

Ракурс

Верховна Рада під час своєї сьогоднішньої сесії підтримала проект постанови про внесення до порядку денного та направлення до Конституційного Суду для одержання висновку щодо відповідності вимогам Основного закону президентського законопроекту № 1028, котрий передбачає внесення змін до ст. 85 Конституції щодо можливості створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради.

Loading...

За цей законопроект проголосували 264 народні обранці, проти — 23 депутати. Ще 35 народних обранців утрималися, не голосували — 42.

За словами представника президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федора Веніславського, котрий представляв цей законопроект у парламенті, пропонується внести зміну до ст. 85 Конституції, доповнивши її нормою, котра передбачає можливість створення відповідних органів у межах коштів, передбачених у Держбюджеті.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні підтримала президентський законопроект, котрий передбачає розширення переліку підстав, у зв’язку з якими можуть бути достроково припинені повноваження народного депутата. Так, припиняти повноваження депутата пропонується за неособисте голосування та прогули.