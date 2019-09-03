Сессионный зал Верховной Рады, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n126284-deputaty-podderjali-zakonoproekt-zelenskogo-o-konsultativnyh-i-drugih-vspomogatelnyh-organah-rady.html

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Верховная Рада во время своей сегодняшней сессии поддержала проект постановления о внесении в повестку дня и направлении в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии требованиям Основного закона президентского законопроекта № 1028, который предусматривает внесение изменений в ст. 85 Конституции о возможности создания консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

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За этот законопроект проголосовали 264 народных избранников, против — 23 депутата. Еще 35 народных избранников воздержались, не голосовали — 42 депутата.

По словам представителя президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федора Вениславского, который представлял этот законопроект в парламенте, предлагается внести изменение в ст. 85 Конституции, дополнив ее нормой, предусматривающей возможность создания соответствующих органов в пределах средств, предусмотренных в госбюджете.

Напомним, Верховная Рада сегодня поддержала президентский законопроект, предусматривающий расширение перечня оснований, в связи с которыми могут быть досрочно прекращены полномочия народного депутата. Так, прекращать полномочия депутата предлагается за неличное голосование и прогулы.