Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n126442-pogoda-v-ukrayini-na-7-veresnya-v-usih-regionah-bude-teplo-ta-sonyachno-karta.html

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Погода в Україні 7 вересня очікується ясна та сонячна. Істотних опадів на завтра не передбачається.

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Вночі буде доволі прохолодно — температура повітря покаже від 9° до 17° тепла. Вдень повітря прогріється до 23−30° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується східний та південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 7 вересня очікується сонячна. Температура вночі 12−14° за Цельсієм, вдень 24−26° тепла.

У Львові найближчої доби ясна те сонячна погода. Температура повітря вночі 10−12° тепла, вдень 23−25° тепла.

В Одесі синоптики обіцяють, що на небі не буде ні хмаринки. Вночі температура повітря прогріється до 15−17° тепла, а вдень 25−27° вище нуля.

У Дніпрі найближчої доби буде літня погода. Вночі температура повітря прогріється до 13−15° вище нуля, вдень прогнозують 28−30° тепла за Цельсієм.

У Харкові у завтрашній вихідний істотних опадів не передбачається, буде хороша погода. Вночі температура повітря 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 7 вересня буде тепло та сонячно. Температура повітря вночі 10−14° тепла, вдень 23−25° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 вересня очікується доволі спокійна. Впродовж дня прогнозують невеликі збурення, магнітних бур не очікується.

Нагадаємо, 6 вересня Гідрометцентр обіцяв в Україні сонячну погоду. Температуру повітря вдень прогнозували від 21° до 29° тепла за Цельсієм. Короткочасні дощі прогнозувалися лише у Київській, Сумській та Полтавській областях.