Ликвидация аль-Багдади: в США рассказали, что сделают с телом лидера «Исламского государства»

Абу Бакр аль-Багдади, фото: Military Times

https://racurs.ua/n128638-likvidaciya-al-bagdadi-v-ssha-rasskazali-chto-sdelaut-s-telom-lidera-islamskogo-gosudarstva.html

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Советник президента США Дональда Трампа Роберт О’Брайен рассказал, что сделают США с телом ликвидированного недавно в результате рейда американских военных лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

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По его словам, от тела террориста «избавятся должным образом», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

При этом он не уточнил, означает ли это, что тело террориста будет похоронено. В 2011 году

после убийства лидера «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладена США объявили, что его тело было захоронено в море в течение 24 часов, как этого требуют мусульманские обычаи.

Также советник Трампа отметил, что военная операция по ликвидации аль-Багдади была названа в честь американки Кайли Мюллер, представительницы благотворительной организации, захваченной в плен террористами ИГИЛ в августе 2013 года в Сирии и убитой в 2015 году. По информации СМИ, в ее пытках принимал участие аль-Багдади.

Аль Багадади возглавил ИГИЛ весной 2010 года. В 2014 году после захвата многочисленных территорий в Сирии и Ираке террористы провозгласили его халифом — верховным главой мусульман.

Напомним, Трамп сегодня рассказал, как погиб аль-Багдади.