Ліквідація аль-Багдаді: у США розповіли, що зроблять з тілом лідера «Ісламської держави»

Абу Бакр аль-Багдаді, фото: Military Times

https://racurs.ua/ua/n128638-likvidaciya-al-bagdadi-u-ssha-rozpovily-scho-zroblyat-z-tilom-lidera-islamskoyi-derjavy.html

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Радник президента США Дональда Трампа Роберт О’Браєн розповів, що зроблять США з тілом ліквідованого нещодавно внаслідок рейду американських військових лідера терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

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За його словами, від тіла терориста «позбавляться належним чином», повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Reuters.

Водночас він не уточнив, чи це означає, що тіло терориста буде поховане. У 2011 році після вбивства лідера «Аль-Каїди» Усами Бен Ладена США оголосили, що його тіло було захоронене в морі протягом 24 годин, як цього вимагають мусульманські звичаї.

Також радник Трампа зазначив, що військова операція з ліквідації аль-Багдаді була названа на честь американки Кайли Мюллер, представниці благодійної організації захопленої в полон терористами ІДІЛ у серпні 2013 році в Сирії та вбитої у 2015 році. За інформацією ЗМІ, у її катуваннях особисто брав участь аль-Багдаді.

Аль Багададі очолив ІДІЛ навесні 2010 року. У 2014 році після захоплення численних територій у Сирії та Іраку терористи проголосили його халіфом — верховним главою мусульман.

Нагадаємо, Трамп сьогодні розповів, як загинув аль-Багдаді.