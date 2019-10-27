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Абу Бакр аль-Багдаді, фото: Military Times

Ліквідація аль-Багдаді: у США розповіли, що зроблять з тілом лідера «Ісламської держави»

27 жов 2019, 20:59
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Радник президента США Дональда Трампа Роберт О’Браєн розповів, що зроблять США з тілом ліквідованого нещодавно внаслідок рейду американських військових лідера терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

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За його словами, від тіла терориста «позбавляться належним чином», повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Reuters.

Водночас він не уточнив, чи це означає, що тіло терориста буде поховане. У 2011 році після вбивства лідера «Аль-Каїди» Усами Бен Ладена США оголосили, що його тіло було захоронене в морі протягом 24 годин, як цього вимагають мусульманські звичаї.

Також радник Трампа зазначив, що військова операція з ліквідації аль-Багдаді була названа на честь американки Кайли Мюллер, представниці благодійної організації захопленої в полон терористами ІДІЛ у серпні 2013 році в Сирії та вбитої у 2015 році. За інформацією ЗМІ, у її катуваннях особисто брав участь аль-Багдаді.

Аль Багададі очолив ІДІЛ навесні 2010 року. У 2014 році після захоплення численних територій у Сирії та Іраку терористи проголосили його халіфом — верховним главою мусульман.

Нагадаємо, Трамп сьогодні розповів, як загинув аль-Багдаді.


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