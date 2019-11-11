ЗРК С-400. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n129267-radnyk-trampa-prygrozyv-turechchyni-sankciyamy-za-kupivlu-u-rosiyi-kompleksiv-s-400.html

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Сполучені Штати Америки можуть запровадити проти Туреччини санкції.

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Це відбудеться в тому разі, якщо Анкара не скасує закупівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Таке заяву перед зустріччю президентів США Дональда Трампа та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробив радник американського лідера Роберт О’Браєн. Про це 11 листопада повідомляє DW.

Якщо Туреччина не скасує покупку С-400, ймовірно, будуть застосовані санкції. У НАТО немає місця для великих закупівель зброї у Росії, — зазначив радник Трампа.

О’Браєн додав, що Трамп «дуже чітко» передасть Ердогану цю думку під час їхньої зустрічі, яка запланована на 13 листопада.

Радник Трампа послався на прийнятий американським Конгресом у 2017 році закон CAATSA («Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій»). Документ стосується санкцій щодо РФ, Ірану та КНДР. CAATSA також вимагає від інших країн не вести справи з цими трьома державами, що викликає суперечки в міжнародному співтоваристві.

Як відомо, Туреччина та Російська Федерація в 2017 році домовилися про поставки ЗРК С-400 на суму 2,5 млрд дол. У липні 2019 року були здійснені перші поставки в Туреччину компонентів систем, доставка компонентів другої батареї почалася у серпні. У середині вересня 2019 року стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.

Нагадаємо, у липні Сполучені Штати Америки призупинили участь Туреччини в програмі F-35 через закупівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400, які збирають розвіддані про американські винищувачі.