ЗРК С-400. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n129267-sovetnik-trampa-prigrozil-turcii-sankciyami-za-pokupku-u-rossii-kompleksov-s-400.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Турции санкции.

Loading...

Это произойдет в том случае, если Анкара не отменит закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такое заявление перед встречей президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделал советник американского лидера Роберт О’Брайен. Об этом 11 ноября сообщает DW.

Если Турция не отменит покупку С-400, вероятно, будут применены санкции. В НАТО нет места для крупных закупок оружия в России, — отметил советник Трампа.

О’Брайен добавил, что Трамп «очень четко» передаст Эрдогану эту мысль во время их встречи, которая запланирована на 13 ноября.

Советник Трампа сослался на принятый американским Конгрессом в 2017 году закон CAATSA («О противодействии противникам Америки с помощью санкций»). Документ касается санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР. CAATSA также требует от других стран не вести дела с этими тремя государствами, что вызывает споры в международном сообществе.

Как известно, Турция и Российская Федерация в 2017 году договорились о поставках ЗРК С-400 на сумму 2,5 млрд долл. В июле 2019 года были осуществлены первые поставки в Турцию компонентов систем, доставка компонентов второй батареи началась в августе. В середине сентября 2019 года стало известно о поставках последних компонентов второй батареи. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2020 года.

Напомним, в июле Соединенные Штаты Америки приостановили участие Турции в программе F-35 через закупку российских зенитных ракетных комплексов С-400, которые собирают разведданные о американские истребители.