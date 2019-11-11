Смертельное ДТП в Киеве: пьяный водитель «Лексуса» задавил пешехода на тротуаре. Фото: newsone.ua

https://racurs.ua/n129275-smertelnoe-dtp-v-kieve-pyanyy-voditel-leksusa-zadavil-peshehoda-na-trotuare.html

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ДТП в Киеве со смертельным исходом произошло в Дарницком районе около полуночи. На проспекте Николая Бажана возле станции метро «Осокорки» были сбиты два пешехода.

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Установлено, что после столкновения двух автомобилей Renault и Lexus, последний выехал на тротуар и совершил наезд на молодую пару. В результате ДТП 23-летняя девушка погибла на месте, а 20-летний парень был госпитализирован, сообщает сегодня пресс-центр полиции Киева.

По предварительным данным, в момент аварии 21-летний водитель автомобиля Lexus находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали для выяснения всех обстоятельств ДТП.

По факту наезда на пешеходов открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Напомним, вчера вечером произошло смертельное ДТП в Киевской области. Водитель Volkswagen на иностранной регистрации не предоставил преимущество в движении другому авто Volvo, в результате чего обе машины перевернулись. Две женщины и два ребенка из Volkswagen погибли, водитель этого авто и пассажиры Volvo находятся в больнице.