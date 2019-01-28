По фактам нарушений при строительстве космодрома «Восточный» возбуждено более 140 уголовных дел, фото: Twitter

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Во дворе частного дома на юге Москвы обнаружили тело бывшего главы компании «Дальспецстрой» 54-летнего Дмитрия Савина.

Вероятно, причиной смерти стало самоубийство. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Отмечается, что тело Савина обнаружил его сын вчера вечером. Рядом с телом было найдено зарегистрированное на Савина ружье.

Компания «Дальспецстрой» осуществляла строительство российского космодрома «Восточный», которое сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками работников из-за длительных невыплат зарплаты.

Строительство космодрома началось в 2012 году, ожидалось, что в эксплуатацию его введут в 2015 году.

Савин возглавлял компанию до весны 2015 года, когда был уволен по требованию российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который в то время возглавлял комиссию по расследованию причин затягивания сроков строительства космодрома «Восточный».

С тех пор Савин нигде не работал.

Строительство первого стартового комплекса на космодроме завершилось в апреле 2016 года.

Напомним, в ноябре 2018 года в Генпрокуратуре РФ заявили, что по фактам нарушений при строительстве этого космодрома открыто более 140 уголовных дел, а общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 10 млрд рублей (более 4,2 млрд грн).