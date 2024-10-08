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Ракурс
Під Кривим Рогом знайшли тіло колишнього кандидата у мери

Під Кривим Рогом знайшли тіло колишнього кандидата у мери від «Слуги народу»

8 жов 2024, 15:42
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Під Кривим Рогом знайшли тіло колишнього кандидата у мери Дмитра Шевчика.


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На місці працює поліція, повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах. За інформацією криворізького видання СВОЇ, Шевчик міг застрелитися. Співрозмовник LIGA.net цю версію не коментував.

Шевчик був колишнім генеральним директором Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи «Метінвест». Він балотувався у мери Кривого Рогу у 2020 році від партії «Слуга народу», але поступився Костянтину Павлову, якого у серпні 20121 року теж знайшли мертвим.

За даними «Свої. Кривий Ріг», тіло Шевчика виявили на турбазі в селищі Кудашівка.

Попередньо, він міг вкоротити собі віку з мисливського карабіну «Сайга», зареєстрованого на його ім’я (карабін знайшли поруч).

Джерело: Ракурс


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