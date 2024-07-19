Коалиция в Раде уменьшилась еще на одну "слугу" Юлию Яцик

https://racurs.ua/n197443-koaliciya-v-rade-umenshilas-esche-na-odnu-slugu-naroda.html

Ракурс

Коаліція влади у Верховній Раді зменшилася ще на одну «слугу народу».

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Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу». В коаліції офіційно залишається 233 депутатів.

Про це повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Раніше вона двічі намагалася це зробити, однак вихід погодили тільки зараз. Як пояснила сама депутатка, вона порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку Офісу президента, і «це не подобалося».

У 2019 році Яцик обрали депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 79 (Запорізька область).

У 2020 році Яцик виступила проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО попри позицію фракції «Слуга народу».

У 2022 році Яцик пішла з партії «Слуга народу», однак лишилася у фракції. Закликала депутатів не голосувати за законопроєкт № 5655 — скандальну містобудівну реформу.

У тому ж році за даними місцевих ЗМІ Яцик займалась «гречкосійством» шляхом роздачі гуманітарної допомоги мешканцям Запорізької області. За даними журналістів Яцик роздавала гуманітарну допомогу, розподілену обласною військовою адміністрацією під власним ім’ям.

У 2024 році Яцик у соціальних мережах розкритикувала «популяризацію» та публічну підтримку, а також «пропаганду» та проведення масових заходів на захист ЛГБТ-спільноти. Окрім цього депутатка заявила, що «культивує традиційні відносини та сімейні цінності».