Каратист Станіслав Горуна. Фото: XSport

https://racurs.ua/ua/n123781-karatyst-zi-lvova-zdobuv-dlya-ukrayiny-zolotu-medal-ievropeyskyh-igor-foto-tablycya.html

Ракурс

Каратист Станіслав Горуна зі Львова 30 червня здобув золоту медаль на ІІ Європейських іграх у Мінську. Він завоював 16-у золоту нагороду для України.

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У фінальному поєдинку до 75 кг 30-річний українець виявився кращим за спортсмена з Азербайджану Рафаеля Агаєва. Горуна впевнено переміг з рахунком 4:0. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет у Facebook.

Це друге за сьогодні «золото» у карате на Європейських іграх. Раніше золоту медаль завоювала Аніта Серьогіна, а «срібло» здобула Анжеліка Терлюга.

В останній день Європейських ігор 2019 року збірна України посіла третє місце в медальному заліку. У скарбничі української команди 51 нагорода. Спортсмени здобули 16 золотих медалей, 17 срібних та 19 бронзових. Першу сходинку посідає збірна Росії, яка виборола 44 золоті медалі, 23 срібні та 42 бронзові. На другій позиції Білорусь: 24 золоті, 16 срібних та 29 бронзових медалей.

Нагадаємо, сьогодні на Європейських іграх у Мінську дві золоті медалі здобув гімнаст Олег Верняєв та 15-річна Анастасія Бачинська.