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Ракурс
Каратист Станислав Горуна. Фото: XSport

Каратист из Львова завоевал для Украины золотую медаль Европейских игр (ФОТО, ТАБЛИЦА)

30 июн 2019, 19:37
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Каратист Станислав Горуна из Львова 30 июня получил золотую медаль на II Европейских играх в Минске. Он завоевал 16-ю золотую награду для Украины.

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В финальном поединке до 75 кг 30-летний украинец оказался лучшим за спортсмена из Азербайджана Рафаэля Агаева. Горуна уверенно победил со счетом 4:0. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Facebook.

Это второе за сегодня «золото» в карате на Европейских играх. Ранее золотую медаль завоевала Анита Серегина, а «серебро» получила Анжелика Терлюга.

Победитель Европейских игр Станислав Горуна. Фото: НОК Украины в Facebook

В последний день Европейских игр 2019 года сборная Украины заняла третье место в медальном зачете. В копилке украинской команды 51 награда. Спортсмены завоевали 16 золотых медалей, 17 серебряных и 19 бронзовых. Первую строчку занимает сборная России, которая завоевала 44 золотые медали, 23 серебряные и 42 бронзовые. На второй позиции Беларусь: 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых медалей.

Таблица: minsk2019.by

Напомним, сегодня на Европейских играх в Минске две золотые медали завоевал гимнаст Олег Верняев и 15-летняя Анастасия Бачинская.

Источник: Ракурс


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