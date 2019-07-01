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Авіановини: через поломку двох літаків SkyUp затримує 19 рейсів, фото — SkyUp

Через поломку двох літаків SkyUp затримує 19 рейсів

1 лип 2019, 21:44
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Авіакомпанія SkyUp (Скай Ап) 1 липня оголосила про затримку виконання 19 рейсів. Причиною цього стали технічні проблеми з двома літаками. Більшість запізнень торкнулися перельотів з Києва або до Києва, проте в списку затриманих також значиться рейс Шарм-ель-Шейх-Львів.

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Удень в соцмережах з’явилися повідомлення про інцидент із літаком Boeing 737−800 цієї авіакомпанії, який виконував рейс з Шарм-ель-Шейха до Харкова. При підльоті до Харкова літак розвернувся і взяв курс на Бориспіль. Boing успішно приземлився в Києві, а в SkyUp заявили, що компанія забезпечила перевезення пасажирів з Борисполя до Харкова автобусами, у які завантажили воду, бутерброди і гаряче харчування.

Авіакомпанія одночасно повідомила про затримку виконання 19 рейсів. Серед них польоти з Києва (та у зворотному напрямку) до Катанії, Анталії, Тівату, Шарм-ель-Шейху, Батумі, Монастіру, Хургади і Тбілісі.

Нагадаємо, що наприкінці травня Баришівський районний суд зупинив ліцензію лоукост-авіакомпанії SkyUp, хоча суддя й відмовилася забороняти польоти до вирішення спору по суті. Невідома на той момент позивачка обґрунтовувала свої вимоги неякісними послугами лоукостера.

В SkyUp назвала рішення суду абсурдним, оскаржили його і пояснили, що позов подала людина, яка ніколи не була клієнтом компанії. Журналісти знайшли позивача, ним виявилася мешканка Баришівки Оксана Пасенко. Вона зізналася, що не подавала позов і ніколи не літала на літаках.

Джерело: Ракурс


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