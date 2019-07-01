Авиановости: из-за поломки двух самолетов SkyUp задерживает 19 рейсов, фото — SkyUp

https://racurs.ua/n123822-iz-za-polomki-dvuh-samoletov-skyup-zaderjivaet-19-reysov.html

Ракурс

Авиакомпания SkyUp (Скай Ап) 1 июля объявила о задержке выполнения 19 рейсов. Причиной этого стали технические проблемы с двумя самолетами. Большинство опозданий коснулось перелетов из Киева или в Киев, однако в списке задержанных также значится рейс Шарм-эль-Шейх-Львов.

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В соцсетях появились сообщения об инциденте с самолетом Boeing 737−800 этой авиакомпании, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Харьков. При подлете к Харькову самолет развернулся и взял курс на Борисполь. Boing успешно приземлился в Киеве, а в SkyUp заявили, что компания обеспечила перевозку пассажиров из Борисполя в Харьков автобусами, в которые загрузили воду, бутерброды и горячее питание.

Авиакомпания одновременно сообщила о задержке выполнения 19 рейсов. Среди них полеты из Киева (и обратно) в Катанию, Анталию, Тиват, Шарм-эль-Шейхе, Батуми, Монастир, Хургаду и Тбилиси.

Напомним, что в конце мая Барышевский районный суд остановил лицензию лоукост-авиакомпании SkyUp, хотя судья и отказалась запрещать полеты до разрешения спора по существу. Неизвестная на тот момент истица обосновывала свои требования некачественными услугами лоукостера.

В SkyUp назвала решение суда абсурдным, обжаловали его и объяснили, что иск подал человек, который никогда не был клиентом компании. Журналисты нашли истца, им оказалась жительница Барышевки Оксана Пасенко. Она призналась, что не подавала иск и никогда не была за границей.