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Погода в Украине 27 июля: жара возвращается, но не во все регионы. Фото: УНН

Погода в Украине 27 июля: жара возвращается, но не во все регионы (КАРТА)

26 июл 2019, 16:46
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Погода в Украине 27 июля порадует солнцем жителей центральных и южных областей, а на востоке и западе страны пройдут дожди. Воздух потеплеет почти во всех регионах.

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В Киеве 27 июля будет теплее, чем сегодня, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью поднимется до 16−18 градусов, а днем ​​— до 26−28°. Ветер восточный 3−8 м/с.

Во Львове в течение всех суток будет идти дождь. Воздух днем ​​прогреется до 25−27°, а ночью его температура составит 14−16°.

В Одессе жителей и гостей города порадует солнце, к тому же осадки там не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 18−20°, а днем — 28−30°.

В Днепре осадков синоптики не обещают. Днем температура воздуха прогреется до 26−28°, а ночью будет 15−17°.

В Харькове 27 июля ожидается дождливая погода в течение суток. Ночная температура воздуха составит 15−17°, днем ​​— 26−28°.

На Закарпатье завтра и ночью, и днем ​​прогнозируются дожди, возможны грозы. Также заметно потеплеет. Ночью столбики термометров поднимутся до 15−17°, а днем ​​— до 27−29°.

Погода в Украине 27 июля. Фото: Укргидрометцентр

Магнитные бури 27 июля синоптики не прогнозируют. Геомагнитная обстановка в Киеве ожидается спокойной, возможны лишь незначительные возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 июля. Фото: gismeteo

Напомним, что на сегодня синоптики прогнозировали дожди практически на всей территории страны, кроме южной части.

Источник: Ракурс


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