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Погода в Україні 27 липня: спека повертається, але не в усі регіони. Фото: УНН

Погода в Україні 27 липня: спека повертається, але не в усі регіони (КАРТА)

26 лип 2019, 16:46
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Погода в Україні 27 липня порадує сонцем жителів центральних та південних областей, а на сході та заході країни дощитиме. Повітря потеплішає майже в усіх регіонах.

У Києві 27 липня буде тепліше за сьогодні, опадів не передбачається. Температура повітря вночі підніметься до 16−18 градусів, а вдень — до 26−28°. Вітер східний 3−8 м/сек.

У Львові дощитиме впродовж усієї доби. Повітря вдень прогріється до 25−27 °, а вночі температура складе 14−16°.

В Одесі жителів і гостей міста порадує сонце, та й опадів там не очікують. Температура повітря вночі складе 18−20°, а вдень — 28−30°.

У Дніпрі істотних опадів синоптики не обіцяють. Вдень температура повітря прогріється до 26−28°, а вночі буде 15−17°.

У Харкові 27 липня протягом всієї доби очікується дощова погода. Нічна температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 26−28°.

На Закарпатті завтра і вночі, і вдень прогнозуються дощі, можливі грози. Також помітно потеплішає. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 15−17°, а вдень — до 27−29°.

Погода в Україні 27 липня. Фото: Укргідрометцентр

Магнітні бурі 27 липня синоптики не прогнозують. Геомагнітна обстановка у Києві очікується спокійною, можливі лише незначні збурення.

Геомагнітна обстановка в Києві 27 липня. Фото: gismeteo

Нагадаємо, що на сьогодні синоптики прогнозували дощі практично на всій території країни, окрім південної частини.

Джерело: Ракурс


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