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Ракурс
Викрили в корупції посадовця. Фото: ТСН

За хабар на Прикарпатті затримали посадовця виконавчої служби (ФОТО)

30 лип 2019, 12:26
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На хабарі в Івано-Франківській області 30 липня затримали керівника одного з райвідділів Державної виконавчої служби.

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Встановлено, що посадовець систематично вимагав хабарі. За певні суми коштів чиновник обіцяв своє сприяння у закритті виконавчих проваджень без стягнення штрафних санкцій і не подання до суду звернень про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники задокументували, як посадовець виконавчої служби вимагав 30 тис. грн у чергового боржника за закриття низки виконавчих проваджень. Корупціонера затримали у службовому кабінеті під час отримання частини хабара в сумі 20 тис. грн.

Затриманому вже оголосили про підозру в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі намагаються з’ясувати всі обставини справи та притягнути до відповідальності інших посадовців виконавчої служби, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Викрили в корупції посадовця. Фото: СБУ

Викрили в корупції посадовця. Фото: СБУ

Нагадаємо, 26 липня у Києві на хабарі 2 тис. дол. затримали прокурора місцевого відомства. За неправомірну вигоду він обіцяв обвинуваченому звільнити його від покарання у виді позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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