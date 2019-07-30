Викрили в корупції посадовця. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n124930-za-habar-na-prykarpatti-zatrymaly-posadovcya-vykonavchoyi-slujby-foto.html

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На хабарі в Івано-Франківській області 30 липня затримали керівника одного з райвідділів Державної виконавчої служби.

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Встановлено, що посадовець систематично вимагав хабарі. За певні суми коштів чиновник обіцяв своє сприяння у закритті виконавчих проваджень без стягнення штрафних санкцій і не подання до суду звернень про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники задокументували, як посадовець виконавчої служби вимагав 30 тис. грн у чергового боржника за закриття низки виконавчих проваджень. Корупціонера затримали у службовому кабінеті під час отримання частини хабара в сумі 20 тис. грн.

Затриманому вже оголосили про підозру в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі намагаються з’ясувати всі обставини справи та притягнути до відповідальності інших посадовців виконавчої служби, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Нагадаємо, 26 липня у Києві на хабарі 2 тис. дол. затримали прокурора місцевого відомства. За неправомірну вигоду він обіцяв обвинуваченому звільнити його від покарання у виді позбавлення волі.