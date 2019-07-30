Радіоактивний викид у 2017 році стався на російському заводі "Маяк" — науковці. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n124929-radioaktyvnyy-vykyd-u-2017-roci-stavsya-na-rosiyskomu-zavodi-mayak-naukovci.html

Ракурс

Джерелом радіоактивної хмари, що пройшла над територією Європи восени 2017 року, є Росія. Група європейських науковців довела, що викид стався у виробничому об'єднанні «Маяк» в Челябінській області.

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Докази того, що викид радіації стався на території Росії, зроблені на підставі досліджень, оприлюдненими днями в науковому журналі PNAS Американської академії наук, інформує «Радіо Свобода».

Науковці Австрії та Німеччини забили тривогу ще з жовтня 2017 року, коли виявили високі рівні радіації в центральній частині Європи. Радіоактивна хмара знаходилася там упродовж кількох тижнів. Франція і Німеччини після цього стверджували у публікаціях, що ймовірним місцем викиду радіації була саме Росія.

Однак державна корпорація «Росатом» заявляла про те, що для виявлення точного місця походження витоку ізотопів радіоактивного елемента рутеній-106 опублікованих даних недостатньо. В Росії висловлювали припущення, що в якості джерела забруднення міг стати космічний супутник, який згорів в атмосфері.

Група європейських науковців два роки досліджувала масивний об'єм інформації і довела, що витік радіації таки стався в Росії, у Челябінській області, на виробничому об'єднанні «Маяк», де виготовляють компоненти ядерної зброї. Це підприємство відоме щонайменше двома іншими значними аваріями з викидом радіоактивних матеріалів, які відбулися у 1957 і 2004 роках.

Науковці припускають, що можливою причиною появи радіоактивного рутенію-106 в атмосфері Європи у 2017 році стало невдале виконання комбінатом «Маяк» замовлення про поставки високорадіоактивного церію-144 для підземної Національної лабораторії Гран-Сассо в Італії.

Зазначається, що аби витягти церій, відпрацьоване ядерне паливо має не менше двох років «вичахати» поза реактором. Ймовірно росіяни поквапилися і почали переробляти ще «гаряче» ядерне палив, внаслідок чого і стався витік. Адже на останніх стадіях переробки відпрацьованого ядерного палива утворюються газоподібні сполуки ізотопу. Йдеться про тетраоксид і двоокис рутенію, які й зафіксували тоді в Європі.

За даними звіту PNAS, попри підвищений рівень радіації витік радіоактивного елемента рутенію-106 в Росії восени 2017 року не спричинив загрози здоров’ю населення інших країн. Однак європейські науковці висловлюють тривогу через те, що офіційна Москва відмовляється взяти на себе відповідальність за радіоактивний викид.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що над Європою пролетіла радіоактивна хмара. Не виключали витік рутенію-106 в Російській Федерації або Казахстані.