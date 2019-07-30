Радиоактивный выброс в 2017 году произошел на российском заводе "Маяк" - ученые. Фото: UA.News

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Ракурс

Источником радиоактивного облака, пришедшего на территорию Европы осенью 2017 года, является Россия. Группа европейских ученых утверждает, что выброс произошел на производственном объединении «Маяк» в Челябинской области.

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Доказательства того, что выброс радиации произошел на территории России, сделанные на основании исследований, обнародованы на днях в научном журнале PNAS Американской академии наук, сообщает «Радио Свобода».

Ученые Австрии и Германии забили тревогу еще с октября 2017 года, когда обнаружили высокие уровни радиации в центральной части Европы. Радиоактивное облако находилась там в течение нескольких недель. Франция и Германии после этого утверждали в публикациях, что вероятным местом выброса радиации была именно Россия.

Однако государственная корпорация «Росатом» заявляла о том, что для выявления точного происхождения утечки изотопов радиоактивного элемента рутений-106 опубликованных данных недостаточно. В России высказывали предположение, что в качестве источника загрязнения мог стать космический спутник, сгоревший в атмосфере.

Группа европейских ученых два года исследовала массивный объем информации и доказала, что утечка радиации таки произошла в России, в Челябинской области, на производственном объединении «Маяк», где изготавливают компоненты ядерного оружия. Это предприятие известно как минимум двумя другими значительными авариями с выбросом радиоактивных материалов, случившимися в 1957 и 2004 годах.

Ученые предполагают, что возможной причиной появления радиоактивного рутения-106 в атмосфере Европы в 2017 году стало неудачное выполнение комбинатом «Маяк» заказа на поставку высокорадиоактивного церия-144 для подземной Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии.

Отмечается, что чтобы извлечь церий, отработанное ядерное топливо должно не менее двух лет «остывать» вне реактора. Возможно, что россияне поспешили и начали перерабатывать еще «горячее» ядерное топливо, в результате чего и произошла утечка. На последних стадиях переработки отработанного ядерного топлива образуются газообразные соединения изотопа. Речь идет о тетраоксиде и двуокиси рутения, наличие которых и зафиксировали тогда в Европе.

По данным отчета PNAS, несмотря на повышенный уровень радиации утечка радиоактивного элемента рутения-106 в России осенью 2017 не несла угрозы здоровью населения других стран. Однако европейские ученые высказывают тревогу из-за того, что официальная Москва отказывается взять на себя ответственность за радиоактивный выброс.

Ранее «Ракурс» сообщал, что над Европой пролетело радиоактивное облако. Не исключали утечку рутения-106 в Российской Федерации или Казахстане.