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Ракурс
Глава ОП Андрей Богдан. Фото: Знай.юа

Богдан собрал журналистов на срочный брифинг (ТРАНСЛЯЦИЯ)

30 июл 2019, 12:04
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Андрей Богдан, руководитель Офиса президента, 30 июля собрал журналистов на брифинг.

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Представитель команды президента Владимира Зеленского встречается с журналистами в пресс-центре ОП на ул. Банковой в Киеве. Об этом сегодня сообщается на сайте главы государства.

Не информировалось о том, на какою тему будет посвящена встреча с работниками средств массовой информации.

Как известно, 21 мая юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского. 20 июня президент Украины создал вместо АП Офис президента и утвердил его структуру. Уже 25 июня глава государства назначил Андрея Богдана руководителем Офиса президента Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский свои выходные провел в Одессе. Глава государства посетил пляж вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом, а фотографией отдыха на пляже похвасталась в Facebook.

Источник: Ракурс


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