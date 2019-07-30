Глава ОП Андрій Богдан. Фото: Знай.юа

https://racurs.ua/ua/n124926-bogdan-zibrav-jurnalistiv-na-terminovyy-bryfing-translyaciya.html

Ракурс

Андрій Богдан, керівник Офісу президента, 30 липня зібрав журналістів на брифінг.

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Представник команди президента Володимира Зеленського зустрічається з журналістами в прес-центрі ОП на вул. Банковій у Києві. Про це сьогодні повідомляється на сайті глави держави.

Не інформувалося про те, якій темі буде присвячена зустріч із працівниками засобів масової інформації.

Як відомо, 21 травня юрист олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента Володимира Зеленського. 20 червня президент України створив замість АП Офіс президента і затвердив його структуру. Вже 25 червня глава держави призначив Андрія Богдана керівником Офісу президента України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський свої вихідні провів в Одесі. Глава держави завітав на пляж разом з главою Офісу президента Андрієм Богданом, а світлиною відпочинку на пляжі похизувася у Facebook.