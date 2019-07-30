Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Японцы разработали «умные шины». Фото: АвтоВзгляд

В Японии разработали шины, которые вырабатывают электроэнергию во время вращения колес (ФОТО, ИНФОГРАФИКА)

30 июл 2019, 11:52
999

Японская компания Sumitomo (Сумимото) разработала новейшие автомобильные шины, технология которых позволяет производить электроэнергию во время вращения колес.

Loading...

Эту технологию компания разработала совместно с профессором кафедры машиностроения из Университета Кансай Хироши Тани. Специалисты будут исследовать работу «умных шин» и в будущем, и в случае успешности проекта, эти шины поступят в продажу. Об этом сообщает издание Insideevs.com.

Специальное устройство, которое авторы технологии назвали «собирателем энергии», устанавливают на внутренней части шины. Когда авто движется, это устройство преобразовывает статическое электричество в энергию при каждой деформации шины.

Разработчики признаются, что количества собранной энергии недостаточно для зарядки аккумулятора электромобиля или даже для питания оптики. Однако электричество из шин может обеспечить питание электроники, например, датчика давления в шинах.

Инфографика: Мотор.ру

Фото: Insideevs.com

Напомним, автомобилестроительная компания из Великобритании McLaren Automotive (Макларен) расширит свою самую экстремальную линейку Ultimate Series двухместным спидстером.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Скандал с ОАСК: главный судья Вовк прокомментировал вручение ему подозрения

Павел Вовк, который является главой Окружного админсуда Киева, прокомментировал вручение ему подозрения и повестку на допрос. Вовк назвал дело придуманным и юридически бесперспективным

Новости Украины
22:53

Бекиров в отчаянии: крымскотатарский активист будет голодать в российском СИЗО

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров заявил, что будет голодать, если рассмотрение его дела по существу переведут в другой город. Здоровье политического заключенного пошатнулось, и он не выдержит длительного этапа

Новости Украины
22:33
Новости партнеров
Загрузка...