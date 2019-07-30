Японцы разработали «умные шины». Фото: АвтоВзгляд

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Японская компания Sumitomo (Сумимото) разработала новейшие автомобильные шины, технология которых позволяет производить электроэнергию во время вращения колес.

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Эту технологию компания разработала совместно с профессором кафедры машиностроения из Университета Кансай Хироши Тани. Специалисты будут исследовать работу «умных шин» и в будущем, и в случае успешности проекта, эти шины поступят в продажу. Об этом сообщает издание Insideevs.com.

Специальное устройство, которое авторы технологии назвали «собирателем энергии», устанавливают на внутренней части шины. Когда авто движется, это устройство преобразовывает статическое электричество в энергию при каждой деформации шины.

Разработчики признаются, что количества собранной энергии недостаточно для зарядки аккумулятора электромобиля или даже для питания оптики. Однако электричество из шин может обеспечить питание электроники, например, датчика давления в шинах.

Напомним, автомобилестроительная компания из Великобритании McLaren Automotive (Макларен) расширит свою самую экстремальную линейку Ultimate Series двухместным спидстером.