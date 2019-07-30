Японці розробили «розумні шини». Фото: АвтоВзгляд

https://racurs.ua/ua/n124928-v-yaponiyi-rozrobyly-shyny-yaki-vyroblyaut-elektroenergiu-pid-chas-obertannya-kolis-foto.html

Ракурс

Японська компанія Sumitomo (Сумімото) розробила новітні автомобільні шини, технологія яких дозволяє виробляти електроенергію під час обертання коліс.

Loading...

Цю технологію компанія розробила спільно з професором кафедри машинобудування з Університету Кансай Хіроші Тані. Фахівці досліджуватимуть роботу «розумних шин» і в майбутньому, й у разі успішності проекту, ці шини надійдуть у продаж. Про це повідомляє видання Insideevs.com.

Спеціальний пристрій, які автори технології назвали «збирачем енергії», встановлюють на внутрішній частині шини. Коли авто рухається, цей пристрій перетворює статичну електрику в енергію при кожній деформації шини.

Розробники зізнаються, що кількості зібраної енергії недостатньо для зарядки акумулятора електромобіля або навіть для живлення оптики. Однак електрика з шин може забезпечити живлення електроніки, наприклад, датчика тиску в шинах.

Нагадаємо, автомобілебудівна компанія із Великої Британії McLaren Automotive (Макларен) розширить свою найекстремальнішу лінійку Ultimate Series двомісним спідстером.