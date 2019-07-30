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Японці розробили «розумні шини». Фото: АвтоВзгляд

В Японії розробили шини, які виробляють електроенергію під час обертання коліс (ФОТО, ІНФОГРАФІКА)

30 лип 2019, 11:52
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Японська компанія Sumitomo (Сумімото) розробила новітні автомобільні шини, технологія яких дозволяє виробляти електроенергію під час обертання коліс.

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Цю технологію компанія розробила спільно з професором кафедри машинобудування з Університету Кансай Хіроші Тані. Фахівці досліджуватимуть роботу «розумних шин» і в майбутньому, й у разі успішності проекту, ці шини надійдуть у продаж. Про це повідомляє видання Insideevs.com.

Спеціальний пристрій, які автори технології назвали «збирачем енергії», встановлюють на внутрішній частині шини. Коли авто рухається, цей пристрій перетворює статичну електрику в енергію при кожній деформації шини.

Розробники зізнаються, що кількості зібраної енергії недостатньо для зарядки акумулятора електромобіля або навіть для живлення оптики. Однак електрика з шин може забезпечити живлення електроніки, наприклад, датчика тиску в шинах.

Інфографіка: Мотор.ру

Фото: Insideevs.com

Нагадаємо, автомобілебудівна компанія із Великої Британії McLaren Automotive (Макларен) розширить свою найекстремальнішу лінійку Ultimate Series двомісним спідстером.


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