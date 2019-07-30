Уличили в коррупции чиновника. Фото: ТСН

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На взятке в Ивано-Франковской области 30 июля задержали руководителя одного из райотделов Государственной исполнительной службы.

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Установлено, что чиновник систематически требовал взятки. За определенные суммы средств чиновник обещал свое содействие в закрытии исполнительных производств без взыскания штрафных санкций и не представления в суд обращений о временном ограничении в праве выезда за границу. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники задокументировали, как чиновник исполнительной службы требовал 30 тыс. грн у очередного должника за закрытия ряда исполнительных производств. Коррупционера задержали в служебном кабинете во время получения части взятки в сумме 20 тыс. грн.

Задержанному уже объявили о подозрении в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства дела и привлечь к ответственности других должностных лиц исполнительной службы, которые могут быть причастными к противоправной деятельности.

Напомним, 26 июля в Киеве на взятке в 2 тыс. долл. задержали прокурора местного ведомства. За неправомерную выгоду он обещал обвиняемому освободить его от наказания в виде лишения свободы.