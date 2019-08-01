Тікав від поліції: у ДТП постраждали 11 пасажирів маршрутки. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n125033-tikav-vid-policiyi-u-dtp-postrajdaly-11-pasajyriv-marshrutky-foto.html

Ракурс

Транспортна пригода з постраждалими сталася сьогодні вранці у Дніпрі. Водій легкового автомобіля протаранив маршрутне таксі і мікроавтобус перекинувся на бік.

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Внаслідок інциденту 11 з 15 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Попередньо було встановлено, що вказаний легковик переслідували співробітники патрульної поліції, так як автомобіль був в орієнтуванні за скоєння правопорушення. Правоохоронці неодноразово вимагали зупинки транспортного засобу, однак водій ігнорував поліцейських.

Порушивши правила дорожнього руху водій зіткнувся з маршруткою і зупинився. Пасажир легковика та водій отримали травми.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Києві сталася потрійна ДТП. У масштабній аварії постраждали двоє маленьких дітей, яких госпіталізували до лікарні.