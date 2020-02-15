Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото:

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 15 февраля выступает на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства с официальным визитом прибыл в Германию. В рамках конференции лидер украинцев выступает на отдельной сессии, посвященной Украине. О планах президента накануне сообщали в Офисе президента.

Ожидается, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. Пока неизвестно, с кем Зеленский будет встречаться.

Также в рамках Мюнхенской конференции состоится «Украинский ланч», на котором выступят глава ОБСЕ Эди Рама и заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности началась 14 февраля и продлится до 16 февраля. Мероприятие посвящено темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения.

Вчера в Мюнхене представили план «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», в котором не упоминалось об агрессии России. Это заявление разработали без участия Украины. «Мюнхенский план» раскритиковали в США, впоследствии он исчез с сайта Мюнхенской конференции. Официально руководство конференции не признало этот документ, авторами которого был ряд частных лиц.