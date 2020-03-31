Закон о рынке земли вызвал ожесточенные дискуссии в соцсетях / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

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Ракурс

Закон о рынке земли на внеочередном заседании Верховной Рады в ночь на 31 марта приняли народные избранники. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» во втором чтении поддержали 259 парламентариев. Нормативный акт предоставляет владельцам сельскохозяйственной земли право на продажу своих участков (паев) с 1 июля 2021 года. До 2023 года право на покупку земли будут иметь только физические лица.

Сторонниками открытия украинского рынка земли в Раде стали 206 нардепов от фракции «Слуга народа», 13 депутатов фракции «Голос», 23 нардепы из «Европейской солидарности» и 12 депутатов из группы «Доверие». Против выступили нардепы от «Батькивщины», группы «За будущее» и ОПЗЖ.

«Ракурс» собрал полярно разную реакцию соцсетей на открытие рынка земли.

Кто пропустил, вот краткий пересказ ключевых положений закона о рынке земли, принятого минувшей ночью: 1) Всю землю вывезут вагонами в Германию, но уже после 2021 года. 2) То, что останется, скупит Сорос, но уже после 2023. 3) У Юли, которая уже морально пострадала от газовой реформы, дополнительно уменьшатся доходы. И не когда-то, а сейчас. 4) ОПЗЖ тоже не в восторге, отчитываться кураторам не о чем. Ради пунктов 3 и 4 лично я готов перетерпеть пункты 1 и 2, — написал журналист Сергей Сидоренко.

Почему люди, у которых нет земли, переживают за то, что с ней будут делать ее владельцы? Это не ваше имущество и не ваше дело, что человек будет делать со своей собственностью. Какие-то пещерные советские колхозники на пару с Шуфричем вылезли, — возмущаются пользователи Фейсбук. Народный депутат Игорь Колыхаев из Херсонской области последовательно выступает против продажи земли. В Раде естественно тоже голосовал против закона. При этом Колыхаев по случайному стечению обстоятельств является крупным латифундистом. Давайте посмотрим его декларацию: только в прошлом, 2019 году, депутат Колыхаев стал собственником 11 земельных участков общей площадью под сотню гектар. Это официальная, открытая информация. Средний размер этих участков 6−8 га. То есть, это самые обычные земельные паи, которые противник продажи земли каким-то образом получил в собственность. Мистика! Землю продавать нельзя, а земельные участки у земельных магнатов множатся со скоростью коронавируса. Как же так? Закона нет, а земля в собственности появляется? — пишет журналист Денис Казанский. Будет немного покоя с коронавирусом, пока эксперты переключились на рынок земли, — иронизируют другие.

Начните с того, что откройте декларацию любого чиновника на сайте НАПК. Там вы обнаружите, что эти уважаемые господа и дамы почти все владеют земельными участками. То есть, могут их продавать и покупать… Внимание, вопрос: если землю, на которой непосредственно живете вы, давно и легально можно продать, то почему вашу землю и вас давно и легально не продали и что для вас изменилось сейчас?, — спрашивает Сергей Мокряков. Рынок земли есть у всех развитых стран. У нас его приняли с адекватными ограничениями, поэтому никакой зрады в этом нет. Если хотите, чтобы китайцы и олигархи не покупали вашу землю — не продавайте ее олигархам и китайцам, — отмечают украинцы в Фейсбук. Очень бы хотелось более либеральной реформы уже, а не в 2023 году (а еще лет минимум пять назад). Понятно, что экономический эффекты будет не значительный, (это консенсус всех экспертов и экономистов). А станет ли это решение не поворотным шагом в сторону полного открытия рынка земли — зависит только от нас!, — отмечает Наталья Мыкольска. Уважаемые противники Петра Алексеевича, которых львиная доля всех 73%, вас обманули! Никакого привлечения к уголовной ответственности «кровавого барыги» не будет… Перед лицом эпидемии и экономического кризиса не принимаются новая версия бюджета, не назначается министр энергетики, зато голосуется вопрос, который ну совсем не требует неотложного решения, и может подождать хотя бы пару недель, — написал в Фейсбук экс-нардеп Игорь Луценко.

В свою очередь, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Верховную Раду также подготовить «крымский» раздел Земельного кодекса Украины, в котором необходимо выписать правила земельных отношений в деоккупированном Крыму, в основе которого должно лежать право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы.