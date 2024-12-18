Бойко защитили в Раде

https://racurs.ua/n202286-boyko-zaschitili-v-rade.html

Ракурс

Рада не змогла відкликати нардепа Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин

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Про це 18 грудня повідомив нардеп Ярослав Железняк. За те, щоб відкликати Бойка з комітету парламенту знайшлося тільки 217 з 226 необхідних голосів.

Раніше Регламентний комітет рекомендував парламенту визначитись щодо відкликання голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, Юрія Бойка з Комітету прав людини.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на голову Комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина.

Він зазначив, що постанова про відкликання Бойка може бути внесена на голосування в Раді вже завтра.

Але це залежить від рішення Погоджувальної ради керівників фракцій і груп завтра зранку. По суті, від «Слуги народу», бо вони представляють більшість. Шанс є, — сказав Юрчишин.

Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось «радикалів» в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.

Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.

Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.

Згодом Бойко прийшов на допит до СБУ. Перед ним він сказав, що у своєму відео мав на увазі Петра Порошенка і підтримує чинну владу в Україні, а після допиту перепросив в українців і назвав путіна воєнним злочинцем.