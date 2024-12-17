Бойко после визита в СБУ записал новое видео для TikTok с «путиным-военным преступником»

https://racurs.ua/n202255-boyko-posle-vizita-v-sbu-zapisal-novoe-video-dlya-tiktok-s-putinym-voennym-prestupnikom.html

Ракурс

Нардеп Юрій Бойко після візиту до СБУ записав новий ролик для TikTok: назвав путіна воєнним злочинцем, а росію — агресоркою.

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Політик, який роками просував в Україні «рускій мір», заявив, що просить вибачення у тих, кого могли образити попередні ролики.

У них він скаржився на «радикалів», які «зносять пам’ятники і перейменовують міста».

У новому відео Бойко також запевнив, що його група депутатів «чітко визначила свою позицію ще у лютому 2022 року» — і полягає вона в тому, що «усі, хто з депутатів лишилися в Україні, мають працювати на її перемогу та підтримувати чинну владу».

Перед допитом в СБУ Бойко запевнив, що він і його партія і надалі будуть підтримувати владу, а уТікТок він раніше звинувачував Петра Порошенка в екстремізмі під час війни.

Бойко пояснив, кого він вважає «радикалами». Каже, що процеси зносу пам’ятників почалися за часів президентства Порошенка.

Він особисто, і парамілітарні групи, що з’явилися в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам’ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками. Саме ці ініціативи вуличних активістів ми спостерігаємо сьогодні в усій Україні, — сказав депутат.

Він додав, що в умовах нинішньої війни з росією знищення пам’ятників та боротьба з минулим є «неприпустимими».