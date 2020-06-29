Застрелилася дружина депутата облради Миколаєва — що відомо

https://racurs.ua/ua/n140405-u-mykolaievi-zastrelylasya-drujyna-deputata-oblrady-podrobyci.html

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У Миколаєві застрелилася дружина депутата обласної ради. Поліція не назвала ім’я загиблої, однак, як повідомляють місцеві ЗМІ Миколаєва, йдеться про дружину депутата від «Батьківщини» Ігоря Івануни Христину.

Близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської облради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову. На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції. 33-річна жінка померла на місці події, — зазначили у поліції.

Як заявили правоохоронці, депутат перебував у помешканні.

Наразі всі обставини та причини трагічного інциденту з’ясовуються.

Попередньо, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Нагадаємо, ввечері 23 травня у Києві знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням в голову народного депутата Валерія Давиденка, який входив до парламентської групи «Довіра». Заступник міністра МВС Арсена Авакова Антон Геращенко розповів, що тіло депутата виявили в туалеті. Пізніше прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне убивство).