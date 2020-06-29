Застрелилась жена депутата облсовета Николаева — что известно

https://racurs.ua/n140405-v-nikolaeve-zastrelilas-jena-deputata-oblsoveta-podrobnosti.html

Ракурс

В Николаеве застрелилась жена депутата областного совета. Полиция не назвала имя погибшей, однако, как сообщают местные СМИ Николаева, речь идет о жене депутата от «Батькивщины» Игоря Ивануны Кристине.

Около 10.00 в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского облсовета о том, что его жена из травматического оружия выстрелила себе в голову. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия, — отметили в полиции.

Как заявили правоохранители, депутат находился в помещении.

Сейчас все обстоятельства и причины трагического инцидента выясняются.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Напомним, в Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламентскую группу «Доверие». Заместитель министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко тогда рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете. Позже прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).