Хто може не проходити обсервацію, розповів Степанов

https://racurs.ua/ua/n140404-hto-moje-ne-prohodyty-observaciu-rozpoviv-stepanov.html

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Обсервація на території України у зв’язку з пандемією коронавірусу не є обов’язковою для дітей з тимчасово окупованого Донбасу, які приїжджають здавати ЗНО. Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 29 червня уточнив, що ці школярі можуть не проходити самоізоляцію або обсервацію.

На сьогодні у нас самоізоляцію або обсервацію не повинні проходити виключно діти, які приїжджають здавати ЗНО або вступати до українських вишів з тимчасово окупованих територій, — сказав міністр на брифінгу у понеділок.

Окрім цього, Міністерство охорони здоров’я у Фейсбук нагадало, що:

Особи, які прибувають в Україну з тимчасово окупованих територій, повинні проходити самоізоляцію, встановивши додаток «Дій вдома», або здати ПЛР-тест, який покаже відсутність коронавірусу. Самоізоляцію або обсервацію не потрібно проходити дітям, які приїжджають в Україну з непідконтрольних територій для складання ЗНО або вступу до українських вишів.

Степанов також нагадав, що на останньому засіданні Кабміну дозволили не проходити обсервацію людям, які після приїзду з-за кордону пройшли ПЛР-тестування і воно виявилося негативним.