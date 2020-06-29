Обвал на шахті “Привільнянська” — є жертви

https://racurs.ua/ua/n140403-obval-na-shahti-lysychanska-zabrav-jyttya-girnyka.html

Ракурс

Обвал на шахті «Привільнянська», розташованій поблизу Лисичанська у Луганській області, стався пізно ввечері 28 червня. Внаслідок інциденту загинув один шахтар, його колега перебуває у лікарні Лисичанська.

О 23.30 через обвал на шахті Привільнянська" ПАТ «Лисичанськвугілля» загинув шахтар, — повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, в пораненого шахтаря діагностовано численні переломи. В регіональному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію про загибель шахтаря.

Шахта «Привільнянська» розташована у місті Привілля Лисичанської міськради. Шахта працює з 1952 року. Її виробнича потужність складає 100 тис. т на рік. Промислові запаси — 42,3 млн т. За період роботи на цій шахті загинули 73 гірники.

Нагадаємо, у лютому в Кривому Розі загинуло двоє блогерів, які хотіли зняти відеоролик у покинутій шахті.