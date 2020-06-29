Обвал на шахте «Привольнянская» — есть жертвы

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Ракурс

Обвал на шахте «Привольнянская», расположенной близ Лисичанска в Луганской области произошел поздно вечером 28 июня. В результате инцидента погиб один шахтер, его коллега находится в больнице Лисичанска.

В 23.30 из-за обвала на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь» погиб шахтер, — сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, у выжившего шахтера диагностированы множественные переломы. В региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о гибели шахтера.

Шахта «Привольнянская» расположена в городе Приволье Лисичанского горсовета. Шахта работает с 1952 года. Ее производственная мощность составляет 100 тыс. т в год. Промышленные запасы — 42,3 млн т. За период работы на этой шахте погибли 73 горняка.

Напомним, в феврале в Кривом Роге погибли два блогера, которые хотели снять видеоролик в заброшенной шахте.