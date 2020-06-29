Кого освободили от обсервации, рассказал Степанов

https://racurs.ua/n140404-komu-razreshili-ne-prohodit-observaciu-rasskazal-stepanov.html

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Обсервация на территории Украины в связи с пандемией коронавируса больше не является обязательной для детей с временно оккупированного Донбасса, которые приезжают сдавать ВНО. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 29 июня уточнил, что донбасские школьники освобождены от самоизоляции или обсервации.

На сегодня у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или вступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий, — сказал министр на брифинге в понедельник.

Кроме этого, Министерство здравоохранения в Фейсбук напомнило, что:

Лица, прибывающие в Украину с временно оккупированных территорий, должны проходить самоизоляцию, установив приложение «Дій вдома», или сдать ПЦР-тест, который покажет отсутствие коронавируса. Самоизоляцию или обсервацию не нужно проходить детям, которые приезжают в Украину с неподконтрольных территорий для прохождения ВНО или вступления в украинские вузы.

Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина позволили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли ПЦР-тестирование и оно оказалось отрицательным.