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Кого освободили от обсервации, рассказал Степанов

Кому разрешили не проходить обсервацию, рассказал Степанов

29 июн 2020, 11:58
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Обсервация на территории Украины в связи с пандемией коронавируса больше не является обязательной для детей с временно оккупированного Донбасса, которые приезжают сдавать ВНО. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 29 июня уточнил, что донбасские школьники освобождены от самоизоляции или обсервации.

На сегодня у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или вступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий, — сказал министр на брифинге в понедельник.

Кроме этого, Министерство здравоохранения в Фейсбук напомнило, что:


Лица, прибывающие в Украину с временно оккупированных территорий, должны проходить самоизоляцию, установив приложение «Дій вдома», или сдать ПЦР-тест, который покажет отсутствие коронавируса. Самоизоляцию или обсервацию не нужно проходить детям, которые приезжают в Украину с неподконтрольных территорий для прохождения ВНО или вступления в украинские вузы.

Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина позволили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли ПЦР-тестирование и оно оказалось отрицательным.

Источник: Ракурс


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