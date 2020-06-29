Погода в Україні. Фото: Pexels

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Погода в Україні 30 червня буде дощовою, опади очікуються в багатьох регіонах. Температура повітря вночі становитиме 16−21° (на заході — 14−16°), вдень — 27−32° (на заході — 23−25​​°).

Синоптики прогнозують завтра дощі в багатьох регіонах. Не очікуються опади тільки у південних і східних областях, повідомляє Гідрометцентр.

Погода у Києві 30 червня буде похмурою, вдень очікується дощ. Температура повітря підніметься до 16−18° вночі і 26−28° вдень. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря 14−16° вночі і 23−25 ° вдень. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде сонячною 30 червня. Стовпчики термометрів вночі покажуть 18−20°, вдень — піднімуться до 30−32°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 30 червня також буде похмурою, з дощами. Вночі температура опуститься до 16−18°, вдень повітря прогріється до 28−30°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде теплою, без опадів. Термометри вночі покажуть 16−18°, вдень — 27−29°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті протягом доби буде дощовою. Вночі очікується температура повітря 15−17°, вдень — 25−27°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 30 червня буде відносно спокійною. Протягом дня можливі незначні збурення.

Як повідомлялося, сильні зливи з новою силою вдарили по Закарпаттю вчора у гірських районах західної області впродовж двох годин випала 20-денна норма дощів. Через це рівень води у річках стрімко піднявся, у Міжгірському районі сталися зсуви ґрунту.