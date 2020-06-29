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Напівголий «лицар» на коні увірвався до супермаркету за пивом. Фото: iDnes
Напівголий «лицар» на коні увірвався до супермаркету за пивом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140410-napivgolyy-lycar-na-koni-uvirvavsya-do-supermarketu-za-pyvom-video.htmlРакурс
У Києві в одному із супермаркетів сьогодні помітили незвичайного відвідувача. У мікрорайоні Виноградар напівголий чоловік прискакав до магазину на коні, щоб купити там пиво.
Інцидент стався на проспекті Георгія Гонгадзе. Відповідне відео опубліковано на сторінці «Київ оперативний» в Facebook.
На відео видно, що чоловік заїхав на коні до супермаркету, де до нього відразу ж підійшли відвідувачі і представники магазину. Сам чоловік був майже голий — на ньому були тільки труси. Автор відео зазначила, що «лицар» приїхав за пивом.
Коли цього вершника попросили злізти із тварини, він відмовився, аргументуючи це тим, що він у трусах.
Користувачі соцмереж почали активно коментувати цю ситуацію. Одні згадали рекламу дезодоранту зі слоганом: «А я на коні», інші почали виправдовувати наїзника, тому що коня ніде припаркувати.
Як писав «Ракурс», раніше в одному зі столичних супермаркетів помітили президента Володимира Зеленського. Він був у спортивному костюмі і масці на обличчі. Президент купував продукти напередодні Трійці.
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