Напівголий «лицар» на коні увірвався до супермаркету за пивом. Фото: iDnes

https://racurs.ua/ua/n140410-napivgolyy-lycar-na-koni-uvirvavsya-do-supermarketu-za-pyvom-video.html

Ракурс

У Києві в одному із супермаркетів сьогодні помітили незвичайного відвідувача. У мікрорайоні Виноградар напівголий чоловік прискакав до магазину на коні, щоб купити там пиво.

Інцидент стався на проспекті Георгія Гонгадзе. Відповідне відео опубліковано на сторінці «Київ оперативний» в Facebook.

На відео видно, що чоловік заїхав на коні до супермаркету, де до нього відразу ж підійшли відвідувачі і представники магазину. Сам чоловік був майже голий — на ньому були тільки труси. Автор відео зазначила, що «лицар» приїхав за пивом.

Коли цього вершника попросили злізти із тварини, він відмовився, аргументуючи це тим, що він у трусах.

Користувачі соцмереж почали активно коментувати цю ситуацію. Одні згадали рекламу дезодоранту зі слоганом: «А я на коні», інші почали виправдовувати наїзника, тому що коня ніде припаркувати.

Як писав «Ракурс», раніше в одному зі столичних супермаркетів помітили президента Володимира Зеленського. Він був у спортивному костюмі і масці на обличчі. Президент купував продукти напередодні Трійці.