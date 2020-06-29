Полуголый «рыцарь» на коне ворвался в супермаркет за пивом. Фото: iDnes

https://racurs.ua/n140410-polugolyy-rycar-na-kone-vorvalsya-v-supermarket-za-pivom-video.html

Ракурс

В Киеве в одном из супермаркетов сегодня заметили необычного посетителя. В микрорайоне Виноградарь полуголый мужчина прискакал в магазин на коне, чтобы купить там пиво.

Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе. Соответствующее видео опубликовано на странице «Киев оперативный» в Facebook.

На видео видно, что мужчина заехал на коне в супермаркет, где к нему сразу же подошли посетители и представители магазина. Сам мужчина был практически раздетый — на нем были только трусы. Автор видео отметила, что «рыцарь» приехал за пивом.

Когда этого всадника попросили слезть с животного, он отказался, аргументируя это тем, что он в трусах.

Пользователи соцсетей начали активно комментировать данную ситуацию. Одни вспомнили рекламу дезодоранта со слоганом: «А я на коне», другие начали оправдывать наездника, потому что лошадь негде припарковать.

Как писал «Ракурс», ранее в одном из столичных супермаркетов был замечен президент Владимир Зеленский. Он был в спортивном костюме и маске на лице. Президент покупал продукты накануне Троицы.