Морские губки. Фото: rigins.org.ua

https://racurs.ua/n158075-drevneyshee-okamenevshee-jivotnoe-nashli-uchenye-emu-890-mln-let.html

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Историческое открытие сделали ученые — нашли останки древнейших животных, которым может быть 890 млн лет.

Склоны северных Канадских гор Маккензи содержат останки, возможно, древнейших животных. Если будет доказано, что данные окаменелости были губками, то это станет неопровержимым доказательством, что животные появились до события неопротерозойской оксигенации (NOE) — насыщения атмосферы Земли кислородом до уровня, близкого к современному. Также может подтвердиться, что древние животные пережили суровые ледниковые периоды. Об этом сообщается на сайте Nature.

Кроме того, могут подтвердиться данные о молекулярных часах — информации, получаемой на основе скорости мутации биомолекул, что можно использовать для отслеживания истории происхождения видов.

Отмечается, что профессор карбонатной седиментологии и палеонтологии беспозвоночных из Лаврентийского университета Элизабет Терне с помощью трехмерных реконструкции сеток внутри губок обнаружил связь между окаменелыми губками более поздних периодов с микроструктурами, которые она обнаружила в горах Маккензи. Экземпляры возрастом 890 млн лет содержат трубки шириной всего лишь микрометр, но они очень похожи на волокна современных губок.

Напомним, новых причудливых животных обнаружили на ядерном пустыре Фукусимы. Исследователи оценили последствия случки диких кабанов из радиоактивной зоны с домашними свиньями, которые сбежали из местных ферм после аварии на АЭС. Результаты исследования показали, что в результате возник новый причудливый вид животных.

Источник: Nature