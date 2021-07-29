Коронавирус на Олимпиаде подкосил сборную Австралии — почему это выгодно Украине, фото — Евроспорт

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Ракурс

Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе ушла на карантин на Олимпиаде-2020 в Токио из-за контакта с зараженным коронавирусом спортсменом.

63 легкоатлета находятся в изолированных комнатах в олимпийской деревне. Причина такого решения медиков — контакт прыгуна с шестом Кертиса Маршалла с «звездным» американским атлетом Сэмом Кендриксом, который сегодня сдал положительный тест на коронавирус.

Эти спортсмены тренировались вместе. Маршалл сдал тест. Если он окажется отрицательным, то спортсмен останется в изоляции некоторое время, но сборная сможет выступать.

Среди изолированных есть и прыгунья в высоту Никола Макдермотт. Она в этом году прыгала на 2,01 м и является одной из главных соперниц украинок в этом виде «королевы спорта».

Легкая атлетика на Олимпиаде-2020 в Токио стартует 30 июля. На Олимпиаде за сутки обнаружили 24 новых случая заражения коронавируса. Три положительных тесты сдали спортсмены, другие связаны с подрядчиками Токио-2020 и олимпийским персоналом.

Всего количество случаев заражения коронавируса на Играх достигло 198.