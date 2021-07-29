Коронавірус на Олімпіаді підкосив збірну Австралії — чому це вигідно Україні, фото — Євроспорт

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Збірна Австралії з легкої атлетики у повному складі пішла на карантин на Олімпіаді-2020 в Токіо через контакт із зараженим коронавірусом спортсменом.

63 легкоатлети перебувають в ізольованих кімнатах в олімпійському селищі. Причина такого рішення медиків — контакт стрибуна з жердиною Кертіса Маршалла із «зірковим» американським атлетом Семом Кендріксом, який сьогодні здав позитивний тест на коронавірус.

Ці спортсмени тренувалися разом. Маршалл здав тест. Якщо він виявиться негативним, то спортсмен залишиться в ізоляції деякий час, але збірна зможе виступати.

Серед ізольованих є й стрибунка у висоту Нікола Макдермотт. Вона цього року стрибала на 2,01 м і є однією з головних суперниць українок в цьому виді «королеви спорту».

Легка атлетика на Олімпіаді-2020 у Токіо стартує 30 липня. На Олімпіаді цієї доби виявили 24 нових випадки зараження коронавірусом. Три позитивних тести здали спортсмени, інші пов’язані з підрядниками Токіо-2020 і олімпійським персоналом.

Всього кількість випадків зараження коронавірусом на Іграх досягло 198.