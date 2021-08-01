В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.

За минувшие сутки, 31 июля, зафиксированы еще 484 случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них 16 детей и семь медработников), что значительно меньше, чем за 30 июля, когда были зафиксированы 916 случаев этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 86;

Одесской области — 55;

Днепропетровской области — 41;

Харьковской области — 40;

Киевской области — 24.

Госпитализировали 31 июля 473 человека.

Выздоровели за сутки 131 человек, умерли — шестеро больных.

За сутки проведены 26 тыс. 450 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 253 тыс. 269 человек;

выздоровели 2 млн 186 тыс. 994 пациентов;

умер 52 тыс. 951 больной;

проведены 11 млн 395 тыс. 330 ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, сколько украинцев имеют антитела к коронавирусу.