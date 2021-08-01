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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:
Коронавирус в Украине — количество новых случаев уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n158187-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-umenshilos-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.
За минувшие сутки, 31 июля, зафиксированы еще 484 случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них 16 детей и семь медработников), что значительно меньше, чем за 30 июля, когда были зафиксированы 916 случаев этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 86;
- Одесской области — 55;
- Днепропетровской области — 41;
- Харьковской области — 40;
- Киевской области — 24.
Госпитализировали 31 июля 473 человека.
Выздоровели за сутки 131 человек, умерли — шестеро больных.
За сутки проведены 26 тыс. 450 тестирований на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 253 тыс. 269 человек;
- выздоровели 2 млн 186 тыс. 994 пациентов;
- умер 52 тыс. 951 больной;
- проведены 11 млн 395 тыс. 330 ПЦР-тестов на коронавирус.
Напомним, в Минздраве недавно рассказали, сколько украинцев имеют антитела к коронавирусу.
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