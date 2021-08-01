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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине — количество новых случаев уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

1 авг 2021, 08:58
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.

За минувшие сутки, 31 июля, зафиксированы еще 484 случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них 16 детей и семь медработников), что значительно меньше, чем за 30 июля, когда были зафиксированы 916 случаев этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 86;
  • Одесской области — 55;
  • Днепропетровской области — 41;
  • Харьковской области — 40;
  • Киевской области — 24.

Госпитализировали 31 июля 473 человека.

Выздоровели за сутки 131 человек, умерли — шестеро больных.

За сутки проведены 26 тыс. 450 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:


  • заболели 2 млн 253 тыс. 269 человек;
  • выздоровели 2 млн 186 тыс. 994 пациентов;
  • умер 52 тыс. 951 больной;
  • проведены 11 млн 395 тыс. 330 ПЦР-тестов на коронавирус.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, сколько украинцев имеют антитела к коронавирусу.

Источник: Ракурс


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